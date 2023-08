Carrefour Italia | persi 116 mln nel 2022 Adesso si valuta la ricapitalizzazione

(Di giovedì 10 agosto 2023)continua a generare perdite, la situazione nelè leggermente migliorata rispetto all'anno precedente ma non cambia la sostanza, il gruppo - si legge su Milano Finanza - si conferma un buco nero per il colosso dei supermercati francese. Ilè stato archiviato con una perdita di 116 milioni, peraltro più che dimezzata rispetto ai 269 dell’anno precedente e migliorata dai 181 del 2020. Se si entra però nel dettaglio di come la perdita è stata dimezzata, una voce salta subito all’occhio: il costo del lavoro sceso del 28% da 674 a 487 milioni. Quasi 200 milioni risparmiati in personale che hanno più che compensato i quasi 100 milioni di rincaro degli altri costi operativi, comprensivi di canoni di locazione dei punti vendita, utenze energetiche, servizi pubblicitari. Numeri impattati come ...

continua a generare perdite, la situazione nel 2022 è leggermente migliorata

Quasi 200 milioni risparmiati in personale non sono bastati per tornare col segno più, si valuta la ricapitalizzazione