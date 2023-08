Caro voli | Urso | Ryanair ha mostrato insofferenza alle regole del mercato

... ai microfoni di TgCom24, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, replicando a quanto detto dall'ad di Ryanair, Eddie Wilson, in merito alle norme sulnel "Decreto Asset"...La firma del capo dello Stato Mattarella arriva nel pomeriggio ai decreti, che contengono - tra le altre misure - la tassa sugli extraprofitti delle banche , le misure sui taxi e contro il. Un doppio decreto omnibus in realtà - varato dal cdm di lunedì scorso - che a questo punto può planare in Parlamento per la conversione in legge. Non sarà un cammino facile e la stessa ...Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia Ryanair, Eddie Wilson, sottolineando che chi dice che Ryanair abbia fatto cartello suiper Sicilia e Sardegna, come per esempio il ...

Decreto caro voli, perché Ryanair minaccia l'Italia. VIDEO La Stampa

Molte le misure contenute, tra quelle più discusse la tassa sugli extraprofitti delle banche. Bruxelles chiede chiarimenti sulle nuove misure per fissare i prezzi dei voli ...Il titolare del dicastero delle Imprese: «Ryanair negli anni ha mostrato insofferenza alle regole del mercato, è stata sanzionata 11 volte dall'Autorità della concorrenza e del mercato» ...