Caro voli | Ryanair contro decreto Mimit | Disponibili a confronto Ue chiede più informazioni

Ryanair contro la misura prevista nel Dl Asset per far fronte al caro voli. "Stupiscono le dichiarazioni dell'Ad" della compagnia aerea low cost Eddie Wilson riferiscono fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Intanto l'Unione europea ha chiesto "più informazioni dettagliate sul contenuto preciso della misura in questione". Il Governo italiano "non poteva né doveva intervenire. Il decreto, non capisco da dove arrivi, è in netto contrasto con il regolamento 1008 dell'Unione europea che lascia le compagnie libere di fissare i prezzi. Per questo l'Europa spazzerà via le norme italiane, colpevoli di interferire con il mercato", ha affermato in un'intervista a 'La Repubblica' l'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson.

