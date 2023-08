Caro voli | la regina delle low cost potrebbe lasciare l’Italia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 agosto 2023) C’è tensione nella stanza dei bottoni di Ryanair, così come nei palazzi del governo. “Ridicolo, illegale, interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme europee. Deve essere cancellato”. Non utilizza mezzi termini l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, nel commentare il decreto del governo Meloni volto a limitare le tariffe aeree verso la Sicilia e la Sardegna. “Se non verrà cancellato — ha aggiunto Wilson — ci sarà un impatto sull’operatività di Ryanair in Italia“. Ryanair lascia? La minaccia di Ryanair diè quasi certamente una provocazione. Tuttavia la compagnia aerea ha fatto massicci investimenti nel nostro Paese. Una frizione fra lalowe il governoportare Ryanair a guardare ...