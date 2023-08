Caro carburanti - La tregua è già finita | tornano gli aumenti

(Di giovedì 10 agosto 2023) Laalle pompe di servizio è durata appena un giorno. Staffetta Quotidiana parla esplicitamente di un ritorno dei rincari sulla rete in scia ai "fortisul mercato dei prodotti petroliferi del Mediterraneo": la benzina "si è riavvicinata ai massimi dell'anno toccati a fine luglio, mentre le varie tipologie di gasolio "hanno raggiunto livelli che non si registravano da gennaio". Per ora, comunque, sulla rete italiana si è mossa solo IP, che ha aumentato di 1 centesimo il prezzo consigliato per benzina e diesel. Le rilevazioni giornalierie. Quanto alle medie dei prezzi comunicati ieri mattina dai gestori di circa 18mila impianti all'Osservatorio del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati da Staffetta, al self-service la benzina quota a 1,933 euro/litro (-1 millesimo) e il diesel a 1,818 euro/litro (+1). Al servito, verde a ...

NAPOLI. "Prezzi deisempre in salita in tutte le regioni. Un rialzo che dura ininterrottamente dal primo agosto, giorno in cui è entrato in vigore l'obbligo di esporre il prezzo medio regionale, che si ...Nell'intervista Urso indica nelle societa' di raffinazione il principale fattore alla base del: "La marginalita' maggiore viene applicata dalle societa' di raffinazione cui abbiamo ...Il 2023 è l'anno dei grandi rincari, traalle stelle e inflazione che ha ormai reso la vita di ogni giorno complicata. C'è chi ... Perché Innanzitutto per il- voli, con i biglietti ...

Prezzi carburanti: benzina stabile, gasolio in rialzo - Quattroruote.it Quattroruote

Sfiora quasi i 2 euro, 1,845, il prezzo medio del gasolio in Liguria, considerata ad oggi tra le regioni più care d'Italia ...Benzina e diesel continuano ad aumentare, anche dopo l’entrata in vigore del decreto Carburanti. Dal primo agosto è entrato in vigore l’obbligo per i benzinai di esporre i costi medi regionali e nazio ...