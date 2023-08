Candidato alla presidenza ucciso durante un evento elettorale

(Di giovedì 10 agosto 2023) Shock nel Paese dove, nelle ultime ore, è stato assassinato unalle presidenziali: il tutto è avvenutoun evento elettorale Una notizia drammatica quella che arriva direttamente dall’estero. Ci troviamo in Ecuador dove si stanno tenendo gli eventi elettorali in vista delle prossime elezioni presidenziali. Tra i candidati spunta anche quello di Fernando Villavicencio, considerato dai media come uno dei possibili favoritivittoria finale. Purtroppo le notizie che lo riguardano sono tragiche visto che è stato. Come riportato in precedenza era uno degli otto candidati alle presidenziali del Paese sudamericano. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che sia statoa colpi di arma da fuocoun evento svolto nella capitale, a ...

Per rispettosua memoria e alle sue battaglie, vi assicuro che questo crimine non resterà ... Villavicencio era ilalle elezioni presidenziali del movimento ' Construye Ecuador '. Secondo ..."Indignato e costernato per l'omicidio delpresidenza Fernando Villavicencio. La mia solidarietà e le mie condoglianzemoglie e alle figlie. Per la sua memoria e per la sua lotta, ...... a incominciare da venerdì a Sabaudia, e poiVersiliana, a Ceglie Messapica, a Rimini. La ... anche per un'attenzione verso Adriano Galliani,nel collegio che era di Berlusconi". Come vi ...

Ecuador, ucciso a colpi di pistola il candidato alla presidenza Fernando Villavicencio TGCOM

Il candidato alla presidenza dell’Ecuador, Fernando Villavicencio, è stato ucciso al termine di un evento elettorale. Giornalista e politico, Villavicencio è stato assassinato con colpi di armi da fuo ...Ucciso in Ecuador il candidato alla presidenza Fernando Villavicencio. Villavicencio è stato ucciso a colpi di pistola.