seduta lampo in Aula allaper l'annuncio dell'assegnazione dei due decreti omnibus, varati dal Consiglio dei ministri di lunedì. . 10 agosto 2023...ci saranno il segretario Nicola Fratoianni e il capogruppo in Commissione Lavoro allaFranco Mari. Per Più Europa ci saranno il segretario Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova.al ..., alle 17, è previsto l'atteso incontro tra la premier Giorgia Meloni e i leader dei partiti ... si legge in una memoria depositata da Brunetta alladei Deputati, frutto del confronto tra ...

Camera, domani seduta lampo per l'assegnazione dei dl omnibus Euronews Italiano

Domani seduta lampo in Aula alla Camera per l'annuncio dell'assegnazione dei due decreti omnibus, varati dal Consiglio dei ministri di lunedì.Villa Lubin può diventare il luogo dove le distanze tra governo e opposizioni su come affrontare il nodo salariale si accorcino. Ma la soluzione, per il Cnel, ...