Cambiaso | 'Mi ispiro a Cancelo | la Juve altra roba rispetto al resto Spero di rimanere'

L'idolo " Mia Cancelo , mi piaceva molto vederlo giocare". Juve,fissa gli obiettivi e non dimentica Mihajlovic. Il laterale ligure ha le idee chiare: " Questa maglia ha un peso ...Le parole di: ' Questa maglia ha un peso diverso da quelle delle altre squadre, spero di ... Mia Cancelo '.Andrea, che cosa l'ha colpita della Juve "È un'altra roba: questa maglia ha un peso diverso. La Juve è una grandissima società, sono orgoglioso di essere qua e spero di restare il più a lungo ...

Juve, Cambiaso: "Mi ispiro a Cancelo. Allegri vuole che io sia dereminante" Sky Sport

L'acquisto nell'estate scorsa, poi il prestito al Bologna e infine il precampionato con la Juventus. Andrea Cambiaso ha convinto e rimane, a meno che non arrivi un'offerta monstre che possa far cambia ...Torino, 10 ago. - (Adnkronos) - "Mi è servito molto l'anno in prestito al Bologna, penso di essere arrivato qui al momento giusto: il mio obiettivo è giocare il più possibile e dare una mano alla squa ...