Calenda e Renzi | “La guerra dei Roses” | verso lo scioglimento dei gruppi parlamentari

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 agosto 2023)esattamente un anno fa si mettevano insieme per le elezioni politiche. Ora sono al divorzio breve che si annuncia tempestoso. Dopo mesi di accuse reciproche e l’addio al progetto politico del Terzo Polo, arriva la dichiarazione di Carlosullodeinelle due Camere che ancora si chiamano “Azione-Italia Viva”.: ” I? Portano il mio nome ma le strade sono divise” La separazione è segnata ma come accade spesso in una coppia che si rompe restano da assegnare i beni e qui c’è una divisione netta. Lo ha confermato lo stesso leader di Azione a proposito dellodeidicendo “Non posso andarmene da un gruppo che ha il mio nome nel logo. ...