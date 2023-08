Caldo record o grande inganno? Ecco perché dati e confronti sono falsati

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Da anni siamo bombarcon cadenza quasi quotidiana da notizie allarmanti secondo le quali ci troveremmo nel bel mezzo di una drammatica crisi climatica. Questa tendenza al catastrofismo si acuisce poi in estate, quando, durante la calura estiva, le notizie assumono connotati che talvolta sfiorano il ridicolo. La giostra dei media I titoli si rincorrono a ritmi parossistici rilanciando la crescita drammatica delle temperature con frasi del tipo “È l’estate più calda da tot anni!”, oppure “Mai così caldi gli oceani da tot anni” e così via, salvo poi essere smentiti dal meteo dopo solo pochi giorni. A proposito, ma una volta non si diceva che il meteo non è il clima? Continuando con la giostra dei media, c’è chi dice che quello di quest’anno è il luglio piùdegli ultimi 100.000 anni, c’è chi rilancia a 120.000 anni, poi si scopre che ...