Caldo estremo in Spagna | massime odierne di oltre 46 gradi

(Di giovedì 10 agosto 2023) È di 46.6la temperatura massima odierna registrata oggi in, Paese che affronta da inizio settimana un'intensa ondata di. Il dato è stato rilevato presso la stazione meteo dell'...

Inoltre è previsto l'inizio di un'ondata dialle Canarie, avverte l'Aemet. . 10 agosto 2023Il mese di luglio, per esempio, è stato 'devastante' per le regioni del Centro e de Sud, colpite da, siccità e incendi. Agosto invece è partito con temperature più fresche e un clima ...Dalle alluvioni al, la crisi climatica distrugge le colture e mette in pericolo i lavoratori Temporali, violente grandinate o temperature che sfiorano i quaranta gradi. Gli eventi ...

È di 46.6 gradi la temperatura massima odierna registrata oggi in Spagna, Paese che affronta da inizio settimana un'intensa ondata di caldo. (ANSA)