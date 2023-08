(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) - Dopo settimane di 'silenzio', le ondate di calore tornano a fare capolino prospettando un aumento dei rischi per la salute.e doposaranno tre le città da(allerta di livello 1):. E' quanto riporta il bollettino quotidiano sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città. Per gli altri 24 capoluoghi ilè verde fino a

Roma, 10 ago. - Ilcomincia a riaffacciarsi sull'Italia. In attesa dell'afa, che arriverà nel weekend con un nuovo anticiclone, le previsioni meteo die sabato nelle 27 città monitorate dal ministero della ......nella morsa delafricano: giovedi' saranno 26 le citta' con il bollino rosso del ministero della salute. Praticamente tutta Italia con la sola eccezione di Genova, che invece, oggi,e ...Si colora di verde, colore che indica l'assenza di rischioper tutta la popolazione, non solo quindi per i più fragili, gli anziani e i portatori di ... mentresono gialle (stato di pre - ...

Caldo: domani e sabato bollino giallo solo a Firenze, Perugia e Bolzano La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) - Dopo settimane di 'silenzio', le ondate di calore tornano a fare capolino prospettando un aumento dei rischi per ...(Adnkronos) – Il caldo comincia a riaffacciarsi sull’Italia. In attesa dell’afa, che arriverà nel weekend con un nuovo anticiclone, le previsioni meteo di domani e sabato nelle 27 città monitorate dal ...