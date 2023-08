(Di giovedì 10 agosto 2023) Si colora di verde, colore che indica l'assenza di rischioperla popolazione, non solo quindi per i più fragili, gli anziani e i portatori di malattie croniche, il bollettino sulle ondate ...

Si colora di verde, colore che indica l'assenza di rischioper tutta la popolazione, non solo quindi per i più fragili, gli anziani e i portatori di ... a giudicare dal numero elevato di...Specie se il meteo si preannuncia, ma non cosìcome il mese precedente. La stagione ... VEDI ANCHE Estate in autostrada, slalom tra irossi e neri. I giorni di fuoco Autostrade A7 e ...L'Italia respira, lontana dalle giornate direcord e afa insopportabile che hanno contraddistinto il mese di luglio. Anche per oggi e domani le temperature non destano quindi preoccupazioni, con ben 27 città su 27 monitorate dal ministero ...

Caldo: bollini verdi in tutta Italia, tranne che in tre città Euronews Italiano

ROMA, 10 AGO - Si colora di verde, colore che indica l'assenza di rischio caldo per tutta la popolazione ... Tutte e 27 le città prese in considerazione sono infatti contrassegnate dal bollino verde, ...Dopo i giorni roventi di luglio di Caronte, ancora caldo nella Capitale: temperature nordafricane e cappa umida e opprimente ...