Calciomercato | Stampa C' è accordo Tottenham - Bayern per Kane

Per l'attaccante inglese i bavaresi pronti a pagare oltre 100 milioni di euro. LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo giorni di estenuanti trattative, il Tottenham e il Bayern Monaco hanno raggiunto una intesa ...L'attaccante statunitense, 22enne, in forza all'Arsenal, inseguito fra gli altri dall'Inter, è ora, secondo labritannica, al centro di una vera e propria asta fra il West Ham e il Monaco. Lo ...... come raccontarlo, come scriverne, i segreti delle trattative, il fenomeno.com. Nell'... Verranno, in particolare, SIMULATE CON I CORSISTI TELECRONACHE CALCISTICHE E CONFERENZECON ...

Calciomercato, Neymar-Psg: divorzio in vista. Roma a caccia di bomber, la Fiorentina piazza Cabral al Benfica La Stampa

Calciomercato Lazio, i biancocelesti fanno sul serio per Casadei del Chelsea: il ragazzo, ad un passo dal Leicester, ora vacilla Come riferito da Libero, Cesare Casadei è un nome caldo del calciomerca ...Calciomercato Lazio, Marcos Antonio resta in uscita ma la volontà del centrocampista brasiliano è chiara: vuole restare a Formello Tra i nomi in uscita del calciomercato Lazio figura sempre Marcos Ant ...