Calciomercato | Stampa C' è accordo Tottenham-Bayern per Kane

(Di giovedì 10 agosto 2023) Per l'attaccante inglese i bavaresi pronti a pagare oltre 100 milioni di euro. LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo giorni di estenuanti trattative, ile ilMonaco hanno raggiunto una intesa per il trasferimento di Harryin Germania. Lo riferisce "The Athletic", precisando che i due clu

... ha detto il tecnico dei sardi, in conferenza. "Abbiamo il dovere di far bene. Siamo su un'... Da parte del tecnico c'è però, infine, un dubbio sul: "Perché non lo facciamo finire ...... giorno del debutto del Tottenham in Premier League (contro il Brentford); se entro la fine della settimana l'attaccante non avrà sciolto i dubbi , secondo lainglese rimarrà un altro anno a ...Per l'attaccante inglese i bavaresi pronti a pagare oltre 100 milioni di euro. LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo giorni di estenuanti trattative, il Tottenham e il Bayern Monaco hanno raggiunto una intesa ...

Calciomercato, Neymar-Psg: divorzio in vista. Roma a caccia di bomber, la Fiorentina piazza Cabral al Benfica La Stampa

Per l'attaccante inglese i bavaresi pronti a pagare oltre 100 milioni di euro.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dopo giorni di estenuanti trattative, il Tottenham e il Bayern Monaco hanno raggiunto ...Calciomercato Lazio, i biancocelesti fanno sul serio per Casadei del Chelsea: il ragazzo, ad un passo dal Leicester, ora vacilla Come riferito da Libero, Cesare Casadei è un nome caldo del calciomerca ...