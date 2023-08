Calciomercato Roma | Ibanez ceduto e Lazio commenta su Twitter

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) – Laannuncia la cessione di Rogerall'Al-Ahli e lasu'dispiaciuta'. La società giallorossa con una nota sul proprio sito ufficiale ufficializza la partenza del 24enne difensore brasiliano: "L’Ascomunica di avera titolo definitivo Rogerall’Al-Ahli SFC. Arrivato in giallorosso a gennaio 2020, il difensore brasiliano ha collezionato 149 presenze e segnato 9 gol con la maglia della. Era nell’undici che il 25 maggio 2022 ha conquistato la prima storica edizione della UEFA Europa Conference League, battendo in finale il Feyenoord. In bocca al lupo, Roger!". Su, lasaluta il difensore con un messaggio (In bocca al lupo, ...

Arrivato in giallorosso a gennaio 2020, il difensore brasiliano ha collezionato 149 presenze e segnato 9 gol con la maglia della. Era nell'undici che il 25 maggio 2022 ha conquistato la prima ...Leggi i commentias: tutte le notizie 10 agosto 2023Leggi i commentias: tutte le notizie 10 agosto 2023

L’obiettivo si sposta e punta dritto Buenos Aires. La Roma in questa estate di calciomercato ha scelto il Sudamerica per rinforzarsi e, dopo il tira e molla lunghissimo per Marcos Leonardo del Santos, ...Nonostante l'offerta dei giallorossi, Lucas Beltran non sarà un giocatore della Roma. Questo è quanto riportato da Alfredo Pedullà, che svela come l'attaccante argentino passerà dal River Plate alla F ...