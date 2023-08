Calciomercato Roma – Fatta per Renato Sanches | cifre e dettagli

(Di giovedì 10 agosto 2023), ex obiettivo didel Milan, passerà dal PSG alladi José Mourinho per questa stagione

e Inter, il futuro di Arnautovic: chiara la volontà del BolognaCome evidenziato già nei giorni scorsi il Bologna faceva muro ed anche con l'Inter in questo momento, ad oggi, la ...Sta bene ae, a meno che non gli si presenti una possibilità di ulteriore crescita personale e professionale, lui vorrebbe restare in biancoceleste. Offerte reali per la verità non ne sono ......3 milioni) e l'Inter a 28,6 milioni, che così riguadagna il podio e sorpassa nettamente la(20,...: a giugno si vende, a luglio si compra Il ranking delle Top 15 Squadre di calcio del ...

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Prima uscita pubblica per Stefano Tacconi dopo 16 mesi dal suo ricovero per un'emorragia cerebrale. L'ex portiere ...Il calciomercato della Roma ruota anche intorno alla figura di Matic: in caso il centrocampista dovesse partire i giallorossi seguono un ex Juventus ...