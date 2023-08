Calciomercato Roma | arriva Renato Sanches | ultime news

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) –a un passo dallasecondo ledel. La trattativa del club giallorosso con il Paris Saint-Germain sembra essere già ai dettagli finali. Insomma il portoghese sarebbe ormai pronto a partire per l'Italia. L'affare dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso di 1 milione di euro. Il PSG non ha nemmeno convocatoper l'amichevole in Giappone contro il Jeonbuk, vinta 3-0 dai transalpini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate

...3 milioni) e l'Inter a 28,6 milioni, che così riguadagna il podio e sorpassa nettamente la (20,...: a giugno si vende, a luglio si compra Il ranking delle Top 15 Squadre di calcio del ... Arrivano notizie clamorose dall'Argentina, in particolare dai colleghi di TNT Sports. Secondo il portale, l'arrivo di Lucas Beltran non è poi così certo. E questo perché nelle ultime ore la avrebbe recapitato un'offerta ufficiale sul tavolo del River Plate. Il ragazzo, si legge, interessa anche in Premier League. Il suo futuro verrà definito nelle prossime ore.

Alcuni club hanno mostrato interesse per il turco e nelle ultime ore anche la Roma ha cominciato a valutare il suo profilo. Dopo la cessione di Ibanez, il club giallorosso è a caccia di un difensore.(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Dazn trasmetterà in esclusiva le partite più importanti di ogni giornata della Liga Portugal Betclic, la massima serie portoghese, per il triennio 2023-2026. Lo ha annunciato ...