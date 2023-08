Calciomercato Roma | arriva Renato Sanches | ultime news

(Di giovedì 10 agosto 2023) L'affare dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso di 1 milione di euroa un passo dallasecondo ledel. La trattativa del club giallorosso con il Paris Saint-Germain sembra essere già ai dettagli finali. Insomma il portoghese sarebbe ormai pronto a partire per l’Italia. L’affare dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso di 1 milione di euro. Il PSG non ha nemmeno convocatoper l’amichevole in Giappone contro il Jeonbuk, vinta 3-0 dai transalpini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Commenta per primo ' Tutte cazzate '. Così il capitano dellaLorenzo Pellegrini ha commentato il caso Matic, che starebbe spingendo per andare in Francia al Rennes a causa di fratture nello spogliatoio.🔊 Ascolta l'articolo Trattativa in fase avanzata con il Paris Saint - Germain Secondo le ultime notizie di, sembra che Renato Sanches sia a un passo dal trasferirsi alla. La trattativa tra il club giallorosso e il Paris Saint - Germain sembra essere nelle fasi finali, indicando che il ......3 milioni) e l'Inter a 28,6 milioni, che così riguadagna il podio e sorpassa nettamente la(20,...: a giugno si vende, a luglio si compra Il ranking delle Top 15 Squadre di calcio del ...

Calciomercato Roma, formulata un'offerta formale per Lucas Beltran » LaRoma24 LAROMA24

Renato Sanches a un passo dalla Roma secondo le ultime news del calciomercato. La trattativa del club giallorosso con il Paris Saint-Germain sembra essere già ai dettagli finali. Insomma il portoghese ...Il club ha deciso di tagliare corto e di mettere in vendita calciatori decisamente importanti. Lazio e Roma cambiano i loro piani.