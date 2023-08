Calciomercato Napoli | ufficiale l’acquisto di Cajuste dal Reims

FOTOGALLERY Foto Sito Inter %s Foto rimanentiAudero all'Inter: gli acquisti ufficiali in A Emil Audero all'Inter, Cajuste al. L'Hellas Verona ha il suo nuovo attaccante: ecco ...Commenta per primo Da Castel di Sangro arrivano le parole che tutti i tifosi delaspettavano. Riguardano la permanenza di Victor Osimhen e le ha pronunciate il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport . Ecco la sua dichiarazione. CERTEZZA - ' Osimhen resta,...Jens Cajuste è un nuovo calciatore del. A dare l'annuncio ufficiale il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis su Twitter. Il 24enne centrocampista svedese arriva a titolo definitivo dal Reims per 12 milioni di euro. ...

Folorunsho al Verona, pressing dell'Hellas per chiudere: la richiesta del Napoli AreaNapoli.it

Si riparte dal sesto posto del Girone B del campionato di Serie C, e dai Playoff, terminati solo nel primo turno nazionale contro la futura vincitrice della competizione, il Lecco. E si riparte ancora ...Castel di Sangro, 10 ago. - (Adnkronos) - "Osimhen resta. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis blinda il suo attaccante Victor Osi ...