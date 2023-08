Calciomercato Napoli | non solo Zanoli | Genoa interessato a due giocatori azzurri

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 10 agosto 2023) La grande attesa per l’inizio del campionato di Serie A è quasi giunta al termine, infatti l’esordio per le squadre del massimo campionato italiano è previsto per il 19, il 20 e il 21 agosto. La prima partita delè sul campo della neopromossa e vincitrice della scorsa Serie B Frosinone. Mentre la rosa a disposizione del nuovo allenatore Rudi Garcia sta preparando la nuova stagione nel ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, la dirigenza sta lavorando sulper mettere a punto le ultime questioni riguardanti iin entrata e in uscita. Dopo i colpi a sorpresa in difesa, Nathan, e a centrocampo, Cajuste, il Direttore Sportivo Meluso sembrerebbe non volersi fermare e vorrebbe arrivare all’acquisto del gioiello del Celta Vigo Gabri Veiga. Sul capitolo cessioni invece, il futuro di Hirving Lozano sembrerebbe ...