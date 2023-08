Calciomercato Milan – Pellegatti | “Grande attaccante? Il nome ideale”

(Di giovedì 10 agosto 2023) In questoestivo ilsta cercando un nuovo bomber. Carlorivela ildel centravanti in questione

Le ultime diin Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter,e di tutte le altre: le trattative di giovedì 10 agostoImpazza ilcon le big che vanno a caccia dei rinforzi per ...Rassegna stampa -.itSui tre quotidiani sportivi italiani il titolo di apertura è ... Spazio però anche alle amichevoli di agosto con i 'Compiti di Ferragosto' per Inter e: 'Inzaghi ...Ebbene, l'ex punta di PSV, Barcellona, Inter,e Real Madrid oggi è il presidente di due club ...suo secondo mondiale nel 2002 e il caratteristico taglio dei capelli 'a mezzaluna' -

Franco Baresi è un nome che gli appassionati ben conoscono. Icona del Milan e degli Azzurri, ancora oggi è nel calcio. Vediamo in che veste.Nel mirino del Milan il nuovo crack del calcio argentino. Ma l'affare sfuma: è ufficiale il suo passaggio al nuovo club.