Calciomercato Milan | la trattativa si complica | rossoneri furiosi!

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un doppio obiettivo ambizioso che il club rossonero dio ha dimostrato di saper rincorrere nelle ultime due, esaltanti, stagioni vissute sotto alla guida di Stefano Pioli. Dopo aver vinto lo scudetto due stagioni fa e aver centrato la semifinale di Champions League (poi persa contro i rivali cittadini dell’Inter), il club meneghino vuole tornare sul tetto della Serie A cercando di emulare l’ultimo, fantastico, cammino vissuto in Europa. Cercando, ovviamente, di compiere quel passettino in più che spalancherebbe le porte dell’ennesima finale della coppa dalle grandi orecchie al Diavolo. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha attivato la modalità “acquisto” della dirigenza rossonera che si è resa protagonista di una vera e propria rivoluzione: un’altra cessione potrebbe dare nuovo impulso aldel, ma nelle ...

Commenta per primo Niente Fenerbahce per Rade Krunic . Ilè pronto a blindare il 30enne centrocampista bosniaco ex Empoli con un aumento d'ingaggio da 1,5 a 2,5 milioni di euro netti all'anno. Con Bennacer infortunato, può comunque arrivare un altro ...A proposito: Cancellieri è proprio il monito perfetto per questo. Giocatore che si è ... Ah no, Romero ha segnato con noi, e ha già segnato col, contro una squadretta qualunque, il ...Un giocatore, valutato anche da altre squadre italiane tra cui il, che sembra destinato a muoversi negli ultimi giorni di questa pazza estate di. Se la pista Tottenham, che al ...

Abbiamo perso 4 anni di dibattito inconcludente sul nuovo stadio, che potevano essere risparmiati con maggiore lungimiranza. Era infatti abbastanza chiaro che il vincolo sul Meazza, nel 2025, sarebbe ...C’è l’annuncio da Torino in merito a questa trattativa di calciomercato. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo colpo. Sta entrando nel vivo la sessione estiva 2023 di calciomercato. Le società sono a ...