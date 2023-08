Calciomercato Inter | arriva Emil Audero | ufficiale acquisto dalla Sampdoria

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il portiere 26ennein nerazzurro in prestito con diritto di riscattoè un nuovo portiere dell’. Il 26enne estremo difensorein nerazzurro in prestito con diritto di riscatto. A dare l’annuncioil club vice campione d’Europa sul proprio sito. “Due culture, due anime, due mondi che si incontrano: la calma serena del mare indonesiano mista alla resistenza e alla forza delle montagne piemontesi. Qualità che fin da piccolo hanno caratterizzatoMulyadi, nuovo portiere nerazzurro. Nato il 18 gennaio 1997 a Mataram, sull’isola di Lombok, da padre indonesiano e madre italiana,è cresciuto a Cumiana, in provincia di Torino. Qui ha ...

FOTOGALLERY Foto Sito%s Foto rimanentiAudero all': gli acquisti ufficiali in A Emil Audero all', Cajuste al Napoli. L'Hellas Verona ha il suo nuovo attaccante: ecco ...Commenta per primo Doveva essere la nuova scommessa dell', ma alla fine lo Shakhtar Donetsk ha avuto la meglio e ha strappato un accordo migliore con il Benfica : solo 10 milioni per il cartellino, ma addirittura 40% sulla futura rivendita di Anatolij ...Commenta per primo Thomas Zilliacus , l'imprenditore miliardario finlandese che qualche mese fa era stato indicato da Reuters tra i potenziali acquirenti dell', esprime suoi pareri personali sul club nerazzurro , commentando dal suo profilo Twitter le varie notizie pubblicate sui media internazionali. Oggi ha dato la sua opinione riguardo la possibile ...

“Due culture, due anime, due mondi che si incontrano: la calma serena del mare indonesiano mista alla resistenza e alla forza delle montagne piemontesi. Qualità che fin da piccolo hanno caratterizzato ...Milano, 10 ago. – (Adnkronos) – Emil Audero è un nuovo portiere dell’Inter. Il 26enne estremo difensore arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. A dare l’annuncio uffi ...