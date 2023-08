Calciomercato – Genoa-Messias | fissate le visite | prima il rinnovo col Milan

Nel pomeriggio di oggi, 10 agosto, è andato in scena un incontro a Milano tra il, ... FOTOGALLERY Foto Sito Inter Continua gallery %s Foto rimanentiAudero all'Inter: gli acquisti ...Commenta per primo A sorpresa il Milan ha trovato una soluzione per Junior Messias , trattato da tempo sia dal Besiktas che dal Torino. Il giocatore è molto vicino aldove dovrebbe andare in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza; un affare totale da circa 4 milioni di euro....che lo rendono l'oggetto del desiderio di tante squadre in questa sessione di. E ... Illo sogna da settimane, la Lazio si è inserita nelle ultime ore, tanto da far vacillare il ...

I nizia la rivoluzione offensiva della Fiorentina con la società Viola che dice addio ad Arthur Cabral: l’attaccante brasiliano, infatti, è ufficialmente un nuovo calciatore del Benfica. Operazione la ...-Il Napoli cede in prestito l'attaccante Antonio Pesce alla Pro Vercelli (C). Smista inoltre, con la medesima formula, l'ala sinistra Giuseppe D'Agostino e il mediano Gennaro Iaccarino al Monopoli (C) ...