Calciomercato | Fiorentina Ufficiale l' acquisto di Christensen

'ACFcomunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall'Hertha BSC. Christensen, nato a Kerteminde in Danimarca il ...PELLEGRINI DI RITORNO - Non era una prima scelta per Sarri, che avrebbe preferito Fabiano Parisi poi finito alla, ma Pellegrini sembra proprio destinato a riprendere il suo posto sulla ...Commenta per primo Lacontinua a guardare con interesse a Tommaso Baldanzi considerato, secondo quanto scrive la Nazione, obiettivo numero uno per la trequarti. Si tratta, tuttavia, di un'operazione complessa. ...

Calciomercato Fiorentina, Dominguez sempre nel mirino ma solo se Amrabat parte. Baldanzi e Berardi sullo sfondo Virgilio Sport

I due difensori, accostate a più riprese al club azzurro, hanno trovato una nuova sistemazione.Nel panorama internazionale, Christensen ha rappresentato la Danimarca nelle nazionali giovanili U18, U19 e U21, partecipando anche al Campionato Europeo U21 ...