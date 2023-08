Calciomercato | Fiorentina Ufficiale l' acquisto di Christensen

Il portiere danese arriva alla corte di Italiano dall'Hertha Berlino. FIRENZE - Laha reso noto di "aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall'Hertha Berlino". Il nuovo portiere del team viola è nato a ...'ACFcomunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall'Hertha BSC. Christensen, nato a Kerteminde in Danimarca il ...PELLEGRINI DI RITORNO - Non era una prima scelta per Sarri, che avrebbe preferito Fabiano Parisi poi finito alla, ma Pellegrini sembra proprio destinato a riprendere il suo posto sulla ...

Calciomercato Fiorentina, Dominguez sempre nel mirino ma solo se Amrabat parte. Baldanzi e Berardi sullo sfondo Virgilio Sport

