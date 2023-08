Calciomercato | dalla Bundesliga alla Serie A | svolta per il mercato dell’Inter

Il portiere danese ha firmato un contratto quinquennale. Il portiere danese Oliver Christensen è stato acquistato a titolo definitivoFiorentina. A comunicarlo sono gli stessi Viola, con una nota sul proprio sito web: "ACF Fiorentina - scrivono - comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni ...Qui ha calciato per la prima volta un pallone, qui è cominciata la sua storia d'amore con questo sport: una storia iniziata al Cumiana Calcio, dove Audero gioca lontanoporta. Solo più avanti ......mettersi alla ricerca di un nuovo innesto per il reparto difensivo e sfruttare l'incassocessione del brasiliano per formulare un'offerta per un nuovo attaccante. Leggi i commenti...

Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative Sky Sport

Nel futuro del 26enne centrocampista svizzero c’è la Ligue 1, secondo le ultime notizie di calciomercato. Il Monaco ha trovato ... Il nome di Romelu Lukaku, considerato fuori dal progetto del Chelsea, ...Marcos Antonio e la Lazio sono ogni giorno più lontani: nuovo tentativo del PAOK, con la risposta del ragazzo di Sarri che non si è fatta attendere ...