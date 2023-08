Calcio | Serie A donne Alla Rai i diritti in chiaro per stagione 2023 - 24

La Roma continua a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'amichevole della pre - season contro il Partizani Tirana , in scena sabato sera, ultimo test prima dell'avvio del ...... siamo molto felici del fatto che la Rai abbia voluto investire sulfemminile in chiaro - ha sottolineato il presidente della DivisioneA, Federica Cappelletti - Anche attraverso una ...Solo tre regioni italiane non hanno mai avuto una squadra diinA. Sono la Valle d'Aosta, il Molise e la Basilicata: tre regioni che non hanno un aeroporto. Se gli togliete pure i treni, ...

Calcio in TV 2023/2024: guida completa a Serie A, Champions League e coppe europee Digital-Sat News

Si riparte dal sesto posto del Girone B del campionato di Serie C, e dai Playoff, terminati solo nel primo turno nazionale contro la futura vincitrice della competizione, il Lecco. E si riparte ancora ...Milano, 10 ago. – (Adnkronos) – Emil Audero è un nuovo portiere dell’Inter. Il 26enne estremo difensore arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. A dare l’annuncio uffi ...