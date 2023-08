Calcio | Real Madrid | rottura del legamento crociato sinistro per Courtois**

(Di giovedì 10 agosto 2023), 10 ago. - (Adnkronos) - Tegola per ilche perderà per diversi mesi il portiere titolare Thibaut Courtois. Il trentunenne belga ha infatti riportato ladeldel ginocchio. A dare l'annuncio lo stesso club spagnolo. Courtois si opererà nei prossimi giorni.

... in tema sfide pre - campionato e nostalgia, è l'incontro con l'ex Brahim Diaz, tornato al... Nel Ranking delle Paid Partnership Ilmercato a luglio stimola l'interesse social dei tifosi, ma ...Ma piuttosto perché i cicli, nel, cominciano e finiscono. A Napoli sono durati tanto, anche ... Ha quasi dieci anni in meno di Zielinski, è stato cercato da Liverpool,Madrid e Manchester ...Arriva ufficialmente la terza maglia delMadrid per la stagione 2023 - 24. Ad annunciarlo lo stesso club con una nota ufficiale e diversi post social con tanto di immagini. "È nera e presenta finiture gialle come lo stemma e il logo ...

**Calcio: Real Madrid, rottura del legamento crociato sinistro per ... Gazzetta di Modena

ROMA - Ultimo anno sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti prima della nuova avventura come commissario tecnico del Brasile. L’allenatore ...Thibaut Courtois ha lasciato in lacrime la seduta d’allenamento del Real Madrid per la rottura del legamento crociato del ginocchio ...