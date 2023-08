Calcio | Real Madrid Lesione del legamento crociato per Courtois

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il portiere belga sarà operato nei prossimi giorni(SPAGNA) - Brutte notizie per ile per Ancelotti. Il club ha reso noto che a Thibaut, portiere belga dei blancos "è stata ...

Tegola in casaMadrid a poche settimane dall'inizio ufficiale della Liga. Thibaut Courtois ha infatti subito un grave infortunio durante una seduta di allenamento. Dopo una caduta la situazione è apparsa ......potrebbe sondare sono quelli di Kepa e Keylor Navas . Il primo può lasciare il Chelsea che nel 2018 l'ha preso per 80 milioni facendolo diventare il giocatore più costoso della storia del...Courtois, infortunio e mercatoCourtois si è fatto male in allenamento dove ha lasciato il campo temendo appunto qualcosa di grave. Il responso non ha fatto altre che confermare le prime ...

Courtois shock, crociato! Real Madrid sul mercato per un portiere titolare Tuttosport

Il portiere belga sarà operato nei prossimi giorni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Brutte notizie per il Real Madrid e per Ancelotti. Il club ha reso noto che a Thibaut Courtois, portiere belga dei ...ROMA - Ultimo anno sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti prima della nuova avventura come commissario tecnico del Brasile. L’allenatore ...