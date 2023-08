Calcio | Real Madrid Lesione del legamento crociato per Courtois

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il portiere belga sarà operato nei prossimi giorni(SPAGNA) - Brutte notizie per ile per Ancelotti. Il club ha reso noto che a Thibaut, portiere belga dei blancos "è stata diagnosticata unadelanteriore del ginocchio sinistro - si legge nel co

Tegola in casaMadrid a poche settimane dall'inizio ufficiale della Liga. Thibaut Courtois ha infatti subito un grave infortunio durante una seduta di allenamento. Dopo una caduta la situazione è apparsa ......potrebbe sondare sono quelli di Kepa e Keylor Navas . Il primo può lasciare il Chelsea che nel 2018 l'ha preso per 80 milioni facendolo diventare il giocatore più costoso della storia del...Courtois, infortunio e mercatoCourtois si è fatto male in allenamento dove ha lasciato il campo temendo appunto qualcosa di grave. Il responso non ha fatto altre che confermare le prime ...

Real Madrid, che tegola: rottura del crociato per Courtois Sport Mediaset

