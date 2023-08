Calcio | Inter | visite mediche per Samardzic

Audero, che è uscito dalla sede milanese del Coni per salutare i tifosi presenti, arriva all'dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. . 10 agosto 2023L'è passata 4 - 3 contro il Salisburgo con un gol di Sensi al 90', ma entrambe le squadre non ... E dopo appena 4 minuti, gli austriaci hanno ottenuto undi rigore. Lo svizzero, che è ...Alvaro Morata è l'uomo al centro del mercato. L'attaccante è stato prima un nome al centro dell'interesse della Roma , che però adesso ha virato su altri obiettivi , e poi dall'. L'ex Juve piace molto a mister Inzaghi, meno alla società nerazzurra, che punterebbe volentieri su un profilo più giovane e fruibile come quello di Balogun . Alla fine l'attaccante potrebbe ...

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Lazar Samardzic è pronto a diventare un calciatore dell'Inter. Il centrocampista serbo sta infatti svolgendo le ...Lazar Samardzic è pronto a diventare un calciatore dell'Inter. Il centrocampista serbo sta infatti svolgendo le visite mediche di rito prima di recarsi nella sede del club nerazzurro per la firma sul ...