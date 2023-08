Calcio | Inter | visite mediche per Audero

Audero, che è uscito dalla sede milanese del Coni per salutare i tifosi presenti, arriva all'dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. . 10 agosto 2023L'è passata 4 - 3 contro il Salisburgo con un gol di Sensi al 90', ma entrambe le squadre non ... E dopo appena 4 minuti, gli austriaci hanno ottenuto undi rigore. Lo svizzero, che è ...Alvaro Morata è l'uomo al centro del mercato. L'attaccante è stato prima un nome al centro dell'interesse della Roma , che però adesso ha virato su altri obiettivi , e poi dall'. L'ex Juve piace molto a mister Inzaghi, meno alla società nerazzurra, che punterebbe volentieri su un profilo più giovane e fruibile come quello di Balogun . Alla fine l'attaccante potrebbe ...

Emil Audero è pronto a diventare un calciatore dell'Inter. Il portiere classe 1997 sta infatti svolgendo le visite mediche di rito prima di recarsi nella sede del club nerazzurro per la firma sul cont ...Dopo il congelamento dello scambio con Vlahovic, il Chelsea ha trovato un nuovo pretendente per l'ex attaccante dell'Inter. E la Juve si allontana sempre più ...