Calcio | Genoa | in arrivo Messias dal Milan | domani le visite mediche

(Di giovedì 10 agosto 2023) Genova, 10 ago. - (Adnkronos) - Juniora un passo dal. Ile il club rossoblù stanno definendo in queste ore la formula dell'operazione e le cifre della stessa, ma il brasiliano è davvero vicino a iniziare una nuova sfida nel nostro campionato. Finito ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli, con ilche nel ruolo ha acquistato Christian Pulisic e Samuel Chukwueze,è stato trattato dal Torino e dal Besiktas, ora però l'inserimento delche è balzato in pole tanto che il calciatore giàfarà le, in attesa che le due società definiscano tutti i dettagli dell'operazione.

Coppa Italia che entra nel vivo in quel di agosto con i turni preliminari che saranno definiti presto. Oggi è la vigilia del match fra Modena e. A riguardo è intervenuto il mister degli emiliani, Paolo Bianco , che ha spiegato le difficoltà a cui dovrà cercare di sopperire la sua squadra. Le parole di Bianco : 'Sarà sicuramente una ...In arrivo un colpo a sorpresa per il, che è molto vicino a chiudere l'operazione per l'acquisto di Junior Messias dal Milan . Stando a quanto riportato da Sky Sport ed in particolare da Gianluca Di Marzio, infatti, il brasiliano ...TORINO - Un anno dopo averlo acquistato dal, la Juventus ha presentato questo pomeriggio Andrea Cambiaso . E già questo elemento, di per sé, racconta molto sulla fiducia di cui l'esterno gode oggi presso Allegri. Se dodici mesi fa il ...

Calciomercato Genoa: Washington a un passo dal trasferimento Calcioline

Genova, 10 ago. – (Adnkronos) – Junior Messias a un passo dal Genoa. Il Milan e il club rossoblù stanno definendo in queste ore la formula dell’operazione e le cifre della stessa, ma il brasiliano è ...Grande acquisto del Genoa di Alberto Gilardino: arriva Messias dal Milan. Il brasiliano, uno dei tanti giocatori in esubero dei rossoneri, si unirà già da domani, dopo le ...