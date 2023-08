Calcio | Cambiaso | ' alla Juve al momento giusto'

"Mi è servito molto l'anno in prestito al Bologna, penso di essere arrivato qui al momento giusto: il mio obiettivo è giocare tante partite e dare una mano alla squadra": Andreasi presenta da nuovo calciatore della Juventus. "Con Allegri ho un rapporto molto buono, mi ha detto di essere determinante in zona gol - aggiunge dalla sala conferenze dello Stadium - ed è ...Andrea, che cosa l'ha colpita della Juve "È un'altra roba: questa maglia ha un peso diverso. La Juve è una grandissima società, sono orgoglioso di essere qua e spero di restare il più a lungo ...Il classe 2000 rientra in bianconero dopo un anno in prestito al Bologna e proprio alla società emiliana va il ringraziamento di: ' Vorrei ringraziare il Bologna, specialmente il direttore ...

