Calabria | la Giunta regionale commissaria 30 Comuni per abusivismo

(Di giovedì 10 agosto 2023) commenta Ladella Regioneha deliberato ilmento di 30'per inerzia e inadempienza' in tema di. 'Non sono state attuate la necessaria vigilanza sull'...

... che aveva deciso di prenderlo e portarlo con sè in. Qui infatti, un mese fa, Cocò è '...il possibile e l'impossibile per liberare Cocò che in un canile non c'era mai stato ed era per...commenta Ladella Regioneha deliberato il commissariamento di 30 Comuni 'per inerzia e inadempienza' in tema di abusivismo. 'Non sono state attuate la necessaria vigilanza sull'attività ...Nel pomeriggio di oggi il sindaco ha presentato la nuova. Oltre ai confermati Iemma, Borelli,... Noi di RTC e del Giornale digli abbiamo chiesto se è soddisfatto di quanto fatto dall'...

Abusivismo, la Giunta della Regione Calabria commissaria 30 Comuni Sky Tg24

Non c’è stata la “vigilanza necessaria” in tema di “controllo del territorio e repressione dell’abusivismo“. Arriva così la linea dura della giunta regionale della Calabria che ha deliberato il commis ...La Giunta della Regione Calabria ha deliberato il commissariamento di 30 Comuni "per inerzia e inadempienza" in tema di abusivismo. "Non sono state attuate la necessaria vigilanza sull'attività urbani ...