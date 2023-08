Calabria | bambino piromane di 10 anni appicca un rogo a Zungri | beccato dal drone della Regione - VIDEO

(Di giovedì 10 agosto 2023) A far i piromani si comincia da piccoli. È quanto successo indove il presidenteOcchiuto ha denunciato tramite un filmato la presenza di undi 10in una campagna a, in provincia di Vibo Valentia, intento adre un. Il giovanissimo è stato scoper

È unil piromane che ha appiccato il fuoco nei boschi della. Undi 10 anni. Nel filmato si vede chiaramente che prepara più inneschi, come un vero professionista. Poi si ...E'stato sorpreso da un drone ad appicare il fuoco ma il piromane beccato dai piccoli velivoli sguinzagliati dal presidente della RegioneRoberto Occhiuto è undi 10 anni. E' successo a Zungri, in provincia di Vibo Valentia. Le immagini, diffuse su facebook dallo stesso governatore calabrese, mostrano ilche, ...Appiccare incendi a 10 anni, sotto ordine del nonno. È successo in questi giorni in, dove un drone della task force regionale ha scoperto unmentre accendeva diversi roghi in un bosco , a poca distanza dal trattore del nonno. Nelle immagini del drone si vede il ...

In Calabria un drone scopre un bimbo di 10 anni appiccare un incendio, la denuncia di Occhiuto TGLA7

(Adnkronos) - "Drone scopre un bambino di 10 anni mentre appicca il fuoco. Ad oggi abbiamo beccato 32 piromani. Non ci fermiamo". Così su Facebook il governatore della ...Occhiuto pubblica il video choc sui social. Il garante: "Il nonno del bimbo si vergogni" ...