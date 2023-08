(Di giovedì 10 agosto 2023) Il nuovo acquisto delè già in ritiro a Castel di Sangro,a cominciare la sua nuova avventura in azzurro Grazie ad una trattativa lampo, che ha sorpreso tutti, ilsi è assicurato Jens, centrocampista svedese classe ’99, questa stagione in forza allo Stade Reims. Grazie alla sua duttilità è in grado di poter giocare in tutte le posizioni del centrocampo, offrendo svariate opzioni a mister Garcia, che potrà utilizzarlo sia come vice Anguissa grazie alla sua forza fisica che, nell’eventualità, come vice Lobotka. Nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart e poi ha raggiunto i suoi futuri compagni in ritiro a Castel di Sangro.è arrivato a Castel di Sangro: a breve lasul ...

... il nostro amico e lettore Alberto ,ad accogliere ogni calciatore a Roma, a Villa Stuart, dove gli azzurri svolgono le visite mediche di rito. E ieri è toccato anche a, che s'è ...Completate le visite mediche a Roma con il dottor Canonico, presente anche Micheli. Per il giocatoreun quinquennale Reims' Swedish midfielder Jens(C) is congratulated by team mates after scoring a goal during the French L1 football match between Reims and Ajaccio at the Auguste - ......per, centrocampista classe '99 in arrivo dal Reims ( I DETTAGLI ). 10.10 - Perso l'algerino Mahrez passato all'Al - Ahli per 35 milioni di euro, il Manchester City di Guardiola èa ...

Cajuste pronto per il Napoli: c’è la data della firma sul contratto Spazio Napoli

Addio amaro tra Zielinski e il Napoli: la cessione del polacco in Arabia Saudita, però, finanzierà il colpo Gabri Veiga, gioiello del Celta Vigo ...Blog Calciomercato.com: In questi giorni è stato ufficializzato il primo acquisto di questa sessione di mercato estivo per il Napoli, ovvero Natan a 10 milioni dal Red Bull ...