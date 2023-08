Cajuste Napoli | UFFICIALE l’acquisto del centrocampista

(Di giovedì 10 agosto 2023) : arriva la comunicazione della società partenopea Jens Lys-Michelè un nuovo giocatore del, come comunicato dalla società partenopea. IL COMUNICATO – La SSCcomunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reims le prestazioni sportive di Jens Lys-Michel

- Dopo Lorenzo Insigne la maglia numero 24 avrà un nuovo padrone. Si tratta del nuovo acquisto azzurro. Lo svedese ha svelato il proprio numero prima di svolgere l'allenamento nel ......il primo giorno di allenamento per, il cui acquisto è stato ufficializzato nel pomeriggio . Di seguito il report della seduta di allenamento. Quattordicesimo giorno di lavoro per il...FOTOGALLERY Foto Sito Inter %s Foto rimanenti Calciomercato Audero all'Inter: gli acquisti ufficiali in A Emil Audero all'Inter,al. L'Hellas Verona ha il suo nuovo attaccante: ecco ...

Napoli, visite mediche di Cajuste: i dettagli dell'affare Calciomercato.com

"Il nostro nuovo 24", scrive la SSC Napoli su Twitter, annunciando così il numero di maglia che indosserà il nuovo centrocampista azzurro Jens Cajuste. Il nostro nuovo 24 #ForzaNapoliSempre pic.Dopo la firma e l'ufficialità, Jean Cajuste è subito a lavoro con il gruppo di Rudi Garcia. Ecco le foto di "Napoli Magazine" del primo allenamento da giocatore del Napoli del centrocampista. Vis ...