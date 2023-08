Cajuste | «Il Napoli è stata la scelta più facile della mia vita»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il nuovo acquisto del, Jens, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: «Sono davvero grato ed emozionato di essere qui. Credo sialapiùmiagiocare per un club con così tanta storia. E’ una squadra fantastica, per me èuna. Per la prossima stagione vorrei solo aiutare la squadra il più possibile. Questo è il mio sogno. Quello di essere in grado di raggiungere grandi cose con questa squadra». L’acquisto diè stato ufficializzato oggi. Il centrocampista ha scelto la maglia numero 24, quella che fu di Lorenzo Insigne. Oggi, tra l’altro, è il compleanno del nuovo giocatore del...