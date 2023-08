Cajuste al Napoli | Damiani | “Non è il nuovo Ndombele | vi dico tutto sul nuovo centrocampista azzurro”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Oscar, agente sportivo, delinea il profilo delacquisto del, Jens, poi parla del caso Osimhen. CALCIOMERCATO. Ilha dato il benvenuto al suo, Jens, un talento svedese di 23 anni proveniente dallo Stade de Reims. Molti si chiedono come si adatterà al ritmo e alla tattica della Serie A, e chi meglio di Oscar, agente sportivo e conoscitore del calcio francese, può offrire un’analisi approfondita?: Un numero 8 completovede inun classico, identificabile come un “numero 8”. Con le sue solide qualità ...

Per chi si occupa di calciomercato, seguire le vicende del Napoli è davvero complicato. Sarà per la passione cinematografica del presidente Aurelio De ...all'allenatore Rudi Garcia oppure a Jens Cajuste...E ieri è toccato anche a Cajuste, che s'è scattato il primo selfie con un tifoso del Napoli. il primo acquisto di questa sessione di mercato estivo per il Napoli, ovvero Natan a 10 milioni dal Red Bull Bragantino, oggi invece arriva la seconda ufficialità di questa estate, Jens Cajuste

Jens Cajuste, ormai nuovo centrocampista del Napoli, è nato il 10 agosto 1999 a Goteborg, in Sevzia. I migliori auguri dalla redazione di “Napoli Magazine” al centrocampista azzurro che compie 24 anni ...Entra (finalmente) nel vivo il mercato del Napoli. Proprio mentre scorrono i titoli di coda sul secondo ritiro estivo ...