Cacicchi e dintorni | per Schlein in arrivo un autunno caldo | tempesta annunciata

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 agosto 2023) «Ellyè innamorata delle piazze e del metaverso, ma allergica alle litanie di partito, e i compagni che l'hanno voluta sono terrorizzati dall'idea che li faccia fuori tutti. Se guardiamo chi sono le donne del suo Pd non è che la segretaria ne esca proprio bene: la moglie di Franceschini e la pupilla di Orlando, se fa selezione così altro che... E poi ha impiegato più tempo lei per strutturare il partito che Giorgia per fare il governo». Questo è il ritratto della nuova leader del Pd tratteggiato da Bisignani e Madron ne «I potenti al tempo di Giorgia». Questo non toglie cheabbia avviato il suo mandato con un piglio decisionista pari alla disinvoltura con cui ha incassato le sconfitte elettorali, una dietro l'altra, senza anche solo mezza autocritica e senza ascoltare le timorose critiche dell'ala riformista. ...