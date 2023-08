Busta paga | 100 euro di aumento e 300 euro di arretrati | Finalmente

(Di giovedì 10 agosto 2023) Arrivano delle buone notizie per moltissimi lavoratori.100die 300di. La crisi economica non sembra voler mollare la sua presa sui cittadini italiani. Con l’dell’inflazione, infatti, i prezzi sembrano essere esplosi e fare la spesa è più difficile che mai. Ecco chi riceverà 100in più al mese in– IlovetradingEcco perché la notizia di un possibile incremento degli introiti mensili sta facendo breccia nel dibattito pubblico nostrano e i cittadini vogliono saperne sempre di più. Buone notizie, infatti, dal fronte stipendi: arrivano 100die 300 di ...

... abbattendo così la forbice fra lo stipendio lordo e netto in, per garantire più soldi nelle tasche dei dipendenti a fine mese. Non tocca a noi individuare le strade per finanziare questi ...La detassazione per avere importi maggiori indovrebbe interessare anche la tredicesima mensilità, con l'intenzione annunciata dal governo di portarla al 15% e si tratterebbe di una novità ...I quali nel passaggio a RadioCor Plus manterrebbero il medesimo stipendio (al quale si aggiungerebbe inl'indennità di agenzia relativa alla qualifica) e anche eventuali rubriche o ...

Stipendi, aumenti nel 2024 (fino a 200 euro) grazie alle nuove aliquote Irpef: ecco come cambierà la busta pag ilmessaggero.it

Riforma fiscale e nuova Irpef, chi ne trarrà più vantaggio Dipende da quale sarà la soluzione adottata dal governo. Al momento sono 4 gli scenari possibili.Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo previsto dal Decreto Lavoro (convertito nella Legge 85/2023), si applica sulla quota dei contributi IVS (per invalidità, ...