Bugatti - Chiron Super Sport Golden Era | la storia della Casa è scritta sulla supercar

(Di giovedì 10 agosto 2023) Forse il progetto su misura più impegnativo che abbiamo mai intrapreso: così alladefiniscono laEra, esemplare unico realizzato su commissione di un importante cliente. Promotore, egli stesso, del tema di personalizzazione di questacar, poi sapientemente confezionata dagli artigiani di Molsheim. Si tratta dell'ultimo esempio (nonché uno dei più alti quanto a creatività) dell'offerta Sur Mesure di personalizzazione, in scena nei prossimi giorni a Pebble Beach. Ladisegnata sulle portiere. Ci sono voluti due anni di lavoro, per realizzarla. L'opera rende omaggio alla, ai modelli che l'hannoe a un pezzo fondamentale di questo ...

L'ultimo progetto portato a termine è laSuper Sport Golden Era , un esemplare unico commissionato da un collezionista che voleva omaggiare la storia della casa automobilistica. Per ...L'ultimarealizzata dalla divisione Sur Mesure è stata laPur Sport Grand Prix Specification ( quiPur Sport ), probabilmente la variante più raffinata e ricercata del ...si appresta a svelare una nuova e straordinaria versione della, come rivelato da un teaser ufficiale pubblicato su Instagram. In particolare, la prima mondiale avverrà il 10 agosto durante l'evento The Quail, A Motorsports Gathering , a partire da ...

Bugatti Chiron Super Sport Golden Era, ecco la nuova esclusiva one ... HDmotori

Attraverso il programma Bugatti Sur Mesure, la casa automobilistica offre ai clienti la possibilità di personalizzare nei minimi dettagli i loro modelli, per arrivare ad ottenere una vettura davvero u ...Il nuovo teaser di Bugatti mostra il profilo di una Chiron, alimentando la curiosità degli appassionati. Possibile nuovo modello