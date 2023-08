La nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti non era mai uscita agli ottavi di finale di un Mondiale . La peggior prestazione di sempre della squadra arriva dopo due Coppe del Mondo vinte. Tutto ...... critiche a Meloni da 'big' della finanza e non solo L'ultima mossa del governo Meloni prima del rompete le righe per la pausa estiva sta creando una. La questione della tassa...Le Borse europee limano i rialzi dopo l'avvio di Wall Street. I mercati si muovono in terreno positivo dopodella vigilia con la tassaextraprofitti delle banche decisa in Italia. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 164 punti, con il tasso del ...

Bufera sugli Usa dopo l'uscita dal Mondiale femminile: "Parlavano troppo" Corriere dello Sport

L'ultima mossa del governo Meloni prima del rompete le righe per la pausa estiva sta creando una bufera. La questione della tassa sugli extraprofitti delle banche ha generato il caos non solo sui ...Le Borse europee limano i rialzi dopo l'avvio di Wall Street. I mercati si muovono in terreno positivo dopo bufera della vigilia con la tassa sugli extraprofitti delle banche decisa in Italia. Poco mo ...