Bournemouth firma l’accordo per l’adolescente di Bristol City Alex Scott

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sito inglese: Il centrocampistaha completato il suo trasferimento aldal, ma un infortunio al ginocchio ritarderà il suo debutto in Premier League. Il capo di Robins, Nigel Pearson, ha confermato mercoledì sera cheaveva avuto il permesso di parlare con la squadra della Premier League ed entrambi i club hanno annunciato giovedì che il trasferimento era completo. Il 19enne, che è stato nominato giovane giocatore della stagione dello Sky Bet Championship per il 2022-23, aveva attirato molta attenzione da parte dei club della Premier League per le sue straordinarie prestazioni. Siamo entusiasti di annunciare ladel centrocampista di alto livello,Benvenuto a ...

Visite mediche e poisul contratto quadriennale, con opzione sul quinto anno, da 3,2 milioni ... 2 " Gaetano Castrovilli Era tutto fatto, l'accordo tra il calciatore e il, come quello ...... le visite mediche che avrebbero dovuto precederesul contratto e ufficialità dell'operazione. In Italia tutte le visite ok Poi il colpo di scena. L'affare con ilsalta, non si fa ...... le visite mediche che avrebbero dovuto precederesul contratto e ufficialità dell'operazione. Poi il colpo di scena. L'affare Castrovilli -salta, non si fa più, perché il ...

Fiorentina, addio a sorpresa: Castrovilli firma col Bournemouth FirenzeToday

Brutta tegola per un giocatore ex Juventus che ora è pronto a tornare alla sua ex squadra dopo un clamoroso addio.Castrovilli non ha superato le visite mediche che lo avrebbero condotto alla firma con il Bournemouth: ecco il motivo ...