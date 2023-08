Bortolín in viaggio verso l’Italia | la foto esalta i tifosi della DelFes

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMatíasè in arrivo ad Avellino. Il cestista nativo di Colonia Caroya, farà parte del rosterAvellino per la stagione 2023/2024. Il classe ’93 è reduce da due anni da assoluto protagonista con la casaccaGemini Mestre. Chiude il primo anno in Serie B con 17,8 punti e 12,2 rimbalzi di media mentre la squadra, quarta in regular season, esce ai quarti di finale play-off. Nel 2022-23 invece registra medie pari a 12,7 punti e 8,8 rimbalzi, con i biancorossi che arrivano fino alle finali play-off perse contro Orzinuovi. Nella giornata di venerdì si sottoporrà alle visite mediche di rito poi in serata farà tappa allo Sturno Festival in compagnia di Marco Venga. L’atleta argentino è la punta di diamante del mercatosocietà timonata dal presidente ...