Borse | Europa positiva nel giorno dell' inflazione Usa A Piazza Affari corre Tim

Partenza all'insegna degli acquisti per leeuropee, dopo la giornata di recupero di iri. L'attenzione è rivolta all'inflazione americana ... Inla Bce fa sapere che considera ancora alto il ...MILANO " Partenza positiva per leeuropee in una giornata che guarda ai dati sull'inflazione in arrivo dall'e dagli Stati Uniti. In Asia seduta all'insegna della cautela dopo i segnali di rallentamento mostrati dall'...Dopo una partenza positiva ma cauta, Piazza Affari accelera insieme alle altreeuropee in attesa del dato dell'inflazione statunitense sul quale la Fed potrà basare le sue scelte. A Milano l'indice Ftse Mib cresce dell'1%, con solo Parigi (+1,2%) che fa meglio nel Vecchio ...

Borsa: Milano (+1%) accelera con l'Europa in attesa prezzi Usa Tiscali Notizie

Le azioni europee potrebbero salire giovedì in attesa dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti. In Asia, i benchmark azionari sono stati misti, il dollaro è sceso, i rendimenti del Tesoro sono rimas ...