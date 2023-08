Borsa | Milano +1% accelera con l' Europa in attesa prezzi Usa

Dopo una partenza positiva ma cauta, Piazza Affari accelera insieme alle altre Borse europee in attesa del dato dell'inflazione statunitense sul quale la Fed potrà basare le sue scelte....automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...sale dell'1%, Parigi dell'1,22%, Francoforte dello 0,64%, Madrid dello 0,74% e Amsterdam dello 0,65%. I prezzi al consumo negli Usa a luglio sono attesi in salita dello 0,2% mensile e del 3,3% ...

– Borsa in rialzo in apertura di giornata. A Milano partenza di rincorsa per il Ftse Mib, in rialzo dell'1,26 per cento. Dopo la giornata nera di ieri con le azioni bancarie che… Leggi ...(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in aumento in avvio di seduta: la Borsa di Londra sale dello 0,8%, con Parigi in crescita dello 0,7% e Francoforte dello 0,4%.